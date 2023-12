Seconda categoria. Marina-San Pancrazio si rigioca 11 contro 8, da 1-0 e con un rigore

Ultima di andata in Seconda: poi, per le ravennati, sarà la volta delle semifinali di Coppa. Nel girone M la capolista Vis Faventia difende il suo primato nel derby col San Rocco che vuole allontanarsi il più possibile dai playout. Seconda Categoria (13ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani): Palazzuolo-C. Guelfo. Domenica: Only Sport-B. Tuliero, R. Voltanese-Conselice, Riolese-Bagnacavallo, San Rocco-Vis Faventia, S. Potito-Bagnara, Vita-C. Erika. Classifica: Vis Faventia 25; Only Sport 23; Palazzuolo 20; Riolese, Vita 19; Bagnacavallo 18; C. Guelfo, Bagnara, S. Rocco 17; S. Potito 16; C. Erika 15; B. Tuliero 13; R. Voltanese 7; Conselice 5. Girone N (domani): Vecchiazzano-Gs Romagna. Domenica: Low Street-Godo, Marina-Fiumanese, P. Fuori-Valmontone, Real-F. Zarattini, St. Rossa-S. Zaccaria, S. Pancrazio-Dep. Roncadello. Classifica: Vecchiazzano 32; Marina 29; Fiumanese 27; S. Pancrazio 23; Gs Romagna, Low Street, St. Rossa 19; F. Zarattini 16; Real 15; Dep. Roncadello, P. Fuori 11; Valmontone 10; Godo 3; S. Zaccaria -3. Intanto, nel girone N la Corte di Giustizia Territoriale ha parzialmente accolto il reclamo del San Pancrazio: la gara col Marina proseguirà dal momento dell’interruzione (18’ pt) e non più vinta a tavolino dagli adriatici. Si riprenderà con un rigore a favore del Marina in vantaggio di 1-0 col San Pancrazio in 8, per le espulsioni di Allegretti, Fancellu e del portiere Cenni. Fancellu e Allegretti sono stati comunque squalificati per 8 giornate ciascuno, ancora da fissare la data. Nella foto, Matteo Dal Monte del Vita.