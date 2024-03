Seconda categoria. Only a gonfie vele. Colpo San Pancrazio. Manita Bagnacavallo

Vince ancora l’Only Sport Alfonsine e si avvicina a grandi passi alla promozione dal girone M di Seconda Categoria. I biancoazzurri regolano 3-0 il Conselice con i gol di Rotondi, Botti e Gennari: resta, però, a 7 punti il Bagnacavallo, travolgente 5-0 contro il San Potito, grazie anche alla doppietta di Camara (foto Bracci), sempre più re dei bomber con 15 gol. Finisce 1-1 il big match tra Riolese e Vita: i giallorossi anche vincendo il recupero di domani a Palazzuolo non potrebbero superare il Bagnacavallo al secondo posto. Nel girone N, l’impresa è del San Pancrazio che infligge la prima sconfitta in campionato alla capolista Vecchiazzano, travolto 3-0: il Marina batte 5-1 il San Zaccaria e tiene ancora vivo il torneo. (23ª giornata). Girone M: B. Tuliero-Bagnara 2-2, C. Erika-C. Guelfo 0-1, Only Sport-Conselice 3-0, Palazzuolo-Vis Faventia 3-4, R. Voltanese-San Rocco 3-2, Riolese-Vita 1-1, S. Potito-Bagnacavallo 0-5. Classifica: Only Sport 53; Bagnacavallo 46; Riolese 42; Vita, Faventia 39; C. Guelfo 33; C. Erika 31; B. Tuliero, Bagnara 30; Palazzuolo 28; S. Rocco 26; S. Potito 21; Conselice 15; R. Voltanese 12. Girone N: Gs Romagna-Fiumanese 3-6, Godo-F. Zarattini 3-3, Low Street-Valmontone 3-1, Marina-S. Zaccaria 5-1, P. Fuori-St. Rossa 3-1, Real-Dep. Roncadello rinv. (3 aprile), S. Pancrazio-Vecchiazzano 3-0. Classifica: Vecchiazzano 60; Marina 52; S. Pancrazio 49; Low Street 42; Fiumanese 40; Gs Romagna, F. Zarattini 34; St. Rossa 32; Real 29; P. Fuori 24; Valmontone 22; Dep. Roncadello 18; Godo 11; S. Zaccaria -3.