Seconda categoria. Only Sport Alfonsine campione d’inverno. Marina ancora secondo

Un gol nel finale di Filippo Ricci Maccarini (in foto) regala la vittoria e il titolo di campione d’inverno all’Only Sport Alfonsine che batte 1-0 il Borgo Tuliero e vola in vetta al girone M di Seconda, anche per la sconfitta della Vis Faventia per 2-1 nel derby col San Rocco. Sospesa per impraticabilità di campo al 25’ del primo tempo Palazzuolo-Castel Guelfo, con gli ospiti in vantaggio 1-0. Nel girone N, invece, malgrado il pari (2-2) col Gs Romagna, chiude l’anno in vetta il Vecchiazzano: ora si tornerà a giocare il 21 gennaio. Seconda Categoria (13ª giornata).

Girone M: Only Sport-B. Tuliero 1-0, Palazzuolo-C. Guelfo sosp i.c. (0-1 al 25’ pt), R. Voltanese-Conselice 1-2, Riolese-Bagnacavallo 2-1, San Rocco-Vis Faventia 2-1, S. Potito-Bagnara 2-2, Vita-C. Erika 0-0. Classifica: Only Sport 26; Vis Faventia 25; Riolese 22; Palazzuolo, Vita, S. Rocco 20; S. Potito 19; Bagnacavallo 18; C. Guelfo, Bagnara 17; C. Erika 16; B. Tuliero 13; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: Low Street-Godo 5-0, Marina-Fiumanese 3-3, P. Fuori-Valmontone 4-0, Real-F. Zarattini 1-1, St. Rossa-S. Zaccaria 5-0, S. Pancrazio-Dep. Roncadello 4-1, Vecchiazzano-Gs Romagna 2-2. Classifica: Vecchiazzano 33; Fiumanese 28; Marina 28; S. Pancrazio 26; Low Street, St. Rossa 22; Gs Romagna 20; F. Zarattini 17; Real 16; P. Fuori 14; Dep. Roncadello 11; Valmontone 10; Godo 3; S. Zaccaria -3.

