Seconda Categoria. Only Sport, dieci vittorie consecutive. Frenata del Marina

Decima vittoria consecutiva per l’Only Sport Alfonsine, sempre più prima della classe nel girone M di Seconda, soprattutto dopo aver vinto 1-0 il big con la Riolese, seconda: decisiva la rete di Mattia Selva a 10’ dal termine. Tra l’altro in queste dieci gare, il portiere Massimo Bonazza (foto) ha subito appena 4 reti e soltanto 2 ritorno. Vince anche il Bagnacavallo (2-0 a Bagnara). Sfida tra le prime due anche nel girone N ma il Marina perde in casa 0-1 col Vecchiazzano (rigore di Fantini a inizio ripresa) e viene raggiunto al secondo posto dal San Pancrazio ma ora i punti di distacco dal Vecchiazzano sono addirittura 11, Risultati Seconda Categoria (19ª giornata). Girone M: C. Guelfo-Conselice 2-1, Bagnara-Bagnacavallo 0-2, B. Tuliero-Vis Faventia 0-3, C. Erika-San Rocco 4-3, Only Sport-Riolese 1-0, Palazzuolo-Vita 1-2, S. Potito-R. Voltanese 2-2. Classifica: Only Sport 44; Riolese 35; Bagnacavallo 34; Vita, Faventia 32; C. Guelfo 30; C. Erika 28; Palazzuolo 27; S. Rocco 24; Bagnara, B. Tuliero 23; S. Potito 18; Conselice 11; R. Voltanese 9. Girone N: F. Zarattini-Dep. Roncadello 3-0, Fiumanese-Valmontone 3-0, Gs Romagna-St. Rossa 2-1, Godo-S. Zaccaria 4-0, Low Street-S. Pancrazio 2-2, Marina-Vecchiazzano 0-1, Real-P. Fuori 4-2. Classifica: Vecchiazzano 51; Marina, S. Pancrazio 40; Fiumanese 34; Low Street 33; Gs Romagna 30; F. Zarattini 29; St. Rossa 26; Real 23; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Valmontone 16; Godo 10; S. Zaccaria -3.

u.b.