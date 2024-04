Seconda categoria. Only Sport verso il grande salto. Ma c’è l’ostacolo Bagnacavallo. La Stella Rossa cerca il colpo

Mancano tre turni al termine del campionato di Seconda Categoria e, nel girone M, l’Only Sport Alfonsine ha iniziato il conto alla rovescia per arrivare il prima possibile alla promozione aritmetica. Tra i biancoazzurri e la Prima Categoria c’è, però, l’ostacolo Bagnacavallo, guidato dal capocannoniere Camara (15 gol in campionato) e una delle formazioni più in forma del momento. Ma gli alfonsinesi hanno 7 punti di vantaggio e domani sono impegnati a Bagnara mentre il Bagnacavallo (nella foto, Gasparri) se la vedrà col fanalino di coda Real Voltanese. Big match di giornata è Vis Faventia-Riolese, con quest’ultima ancora in lizza per la Coppa. Nel girone N sembra ormai incolmabile in divario tra il Vecchiazzano e il Marina: 8 punti da recuperare in tre turni sembrano francamente troppi, visto che la capolista, sino ad ora, ha perso una sola gara, prima della sosta (3-0) a San Pancrazio, comunque domani sarà opposta alla Stella Rossa del capocannoniere del girone Fredi Guri, già in gol 18 volte. Il Marina, invece, che deve solo vincere e sperare, gioca a Dovadola col Valmontone. Programma (24ª giornata, ore 15,30). Girone M: C. Guelfo-S. Potito. Domani: Bagnacavallo-R. Voltanese, Bagnara-Only Sport, B. Tuliero-C. Erika, Conselice-Palazzuolo, Vis Faventia-Riolese, Vita-San Rocco. Classifica: Only Sport 53; Bagnacavallo 46; Riolese 42; Vita, Faventia 39; C. Guelfo 33; C. Erika 31; B. Tuliero, Bagnara 30; Palazzuolo 28; S. Rocco 26; S. Potito 21; Conselice 15; R. Voltanese 12. Girone N: Valmontone-Marina. Domani: Dep. Roncadello-P. Fuori, F. Zarattini-Low Street, Fiumanese-Real, Godo-Gs Romagna, S. Zaccaria-S. Pancrazio, Vecchiazzano-St. Rossa. Classifica: Vecchiazzano 60; Marina 52; S. Pancrazio 49; Low Street 42; Fiumanese 40; Gs Romagna, F. Zarattini 34; St. Rossa 32; Real 29; P. Fuori 24; Valmontone 22; Dep. Roncadello 21; Godo 11; S. Zaccaria -3.

u.b.