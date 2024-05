Seconda categoria, ora il Cuccurano. La prima volta dell’Arzilla ai playoff. Mister Cecchini: "Bella impresa»

Per la prima volta nella sua storia l’Arzilla è approdata ai playoff di Seconda categoria. "Un grande risultato per una società piccola come la nostra – spiega Emanuele Cecchini, classe 74, allenatore dell’Arzilla –. Già l’anno scorso avevamo fatto il record di punti 46, quest’ anno migliorato (50) con la conquista della quinta posizione. Potevano conquistare la qualificazione già nella penultima giornata contro la Marottese, ma nonostante una partita dominata, il risultato non è venuto, quindi all’ultima giornata abbiamo dovuto affrontare una partita da dentro fuori contro il Villa Ceccolini vincendo 4 a1 un incontro molto fisico ed aspettando nei minuti subito dopo il fischio finale il risultato di Cuccurano-Csi Delfino che ci ha permesso così di dare vita ad una bella festa di sport. È stato un anno difficile, abbiamo avuto molti infortuni, ma la forza di questo fantastico gruppo ha sempre prevalso su tutto. Ringrazio i giocatori, fantastici, per la loro pazienza nell’ascoltarmi, il mio vice Michele Montanari, il diesse Stefano Renzi, il vice presidente Silvano Pascucci il presidente Gianni Manieri e tutto lo staff dirigenziale per aver creduto in questo progetto. Ringrazio anche una tifoseria da categorie superiori che ci ha fatto sentire sempre la loro presenza come il 12esimo uomo in campo. Ora ci concentriamo sulla partita di Cuccurano con la consapevolezza di affrontare una squadra fortissima ma anche con la voglia di stupire ancora". Cuccurano-Arzilla valido per i playoff si giocherà sabato 18 maggio ore 16,30.

am. pi.