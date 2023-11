Seconda categoria, ottava giornata. Avis Arcevia ko, ma ancora prima. Loreto, tris e vetta mantenuta

Non cambiano le leader dei gironi C e D di Seconda categoria. Turno ben diverso quello di sabato scorso però per Avis Arcevia, leader del girone C, e Loreto, capolista del D. Aveva battuto la big Olimpia Ostra Vetere, ha fatto altrettanto con l’Avis Arcevia, sempre in trasferta: Corinaldo ammazza grandi nel girone C di Seconda categoria con un sorprendente 3-1 sul campo arceviese che però non costa il primato, complice anche il pesante 3-0 incassato dall’Ostra Calcio. Vince invece l’Olimpia Ostra Vetere: momenti di flessione che pare superato, ora è secondo in classifica. Nel girone D prosegue la marcia in vetta del Loreto che vince in casa 3-1 contro l’Ankon Dorica. Netta la vittoria del San Biagio che dilaga contro l’Atletico Ancona e riesce a tenere il passo della prima in classifica, che resta 2 lunghezze avanti: 5-0. Sabato si torna in campo per la nona giornata, con calcio d’inizio alle 14.30.

Girone C. Risultati. Argignano-Trecastelli Polisportiva 3-1; Avis Arcevia-Corinaldo 1-3; Cupramontana-Terre del Lacrima 1-1; Monsano-OJ Falconara 0-1; Olimpia Ostra Vetere-Le Torri Castelplanio 2-0; Palombina Vecchia-Ostra Calcio 3-0; Rosora Angeli-Aurora Jesi 0-1; Serrana-Leonessa Montoro 2-2.

Classifica. Avis Arcevia 17; Olimpia Ostra Vetere, Corinaldo, Argignano 16; Ostra Calcio 14; Palombina Vecchia, Serrana 12; Terre del Lacrima, Le Torri Castelplanio 11; Monsano 10; Cupramontana, OJ Falconara 8; Trecastelli Polisportiva 7; Aurora Jesi 6; Leonessa Montoro 5; Rosora Angeli 4.

Prossimo turno. Aurora Jesi-Trecastelli Polisportiva; Corinaldo-Palombina Vecchia; Le Torri Castelplanio-Rosora Angeli; Leonessa Montoro-Monsano; OJ Falconara-Argignano; Ostra Calcio-Cupramontana; Serrana-Olimpia Ostra Vetere; Terre del Lacrima-Avis Arcevia.

Girone D. Risultati. Candia Baraccola-Colle 2006 2-0; FC Osimo-Europa Calcio 3-0; Giovane Offagna-Osimo Stazione Five 0-0; GLS Dorica-SA Castelfidardo 2-1; Loreto-Ankon Dorica 3-1; Nuova Sirolese-Villa Musone 1-0; Piano San Lazzaro-Agugliano Polverigi 2-2; San Biagio-Atletico Ancona 5-0.

Classifica. Loreto 20; San Biagio, GLS Dorica 18; FC Osimo, Nuova Sirolese 16; Agugliano Polverigi 14; Candia Baraccola 11; SA Castelfidardo 10; Villa Musone, Piano San Lazzaro, Europa Calcio 9; Ankon Dorica, Osimo Stazione Five 8; Atletico Ancona 7; Giovane Offagna 4; Colle 2006 1.

Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Giovane Offagna; Ankon Dorica-GLS Dorica; Atletico Ancona-Loreto; Candia Baraccola-FC Osimo; Colle 2006-Piano San Lazzaro; Europa Calcio-Nuova Sirolese; SA Castelfidardo-San Biagio; Villa Musone-Osimo Stazione Five.

Andrea Pongetti