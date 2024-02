Seconda categoria: Pareggio tra Romito Auser e Rio Major, classifica invariata

La partitissima del campionato di calcio di Seconda categoria si è conclusa senza vincitori lasciando così inalterata l’equilibratissima parte alta della classifica. La capolista Romito Auser diretta dal tecnico Damiano Currenti è passata indenne dalla rischiosa trasferta in casa del Rio Major chiudendo il confronto 1-1 lasciando così a una lunghezza di distacco i rivieraschi che hanno perso una ghiotta opportunità per ribaltare la situazione e a due punti il Calcio Nave che ha osservato il turno di riposo. La super sfida si è dunque risolta con un pareggio che porta le firme di Naclerio per gli ospiti e Polidoro. Nella scala delle candidate alla vetta, resta anche la Polisportiva Monterosso che è andata a vincere sul campo della Santerenzina 4-2 con reti di Rossignoli, Sassarini, Grasso e una autorete mentre per i padroni di casa sono andati a segno Ilari e Paolini. Divise da soltanto tre punti ci sono sempre ben 4 formazioni a conferma dell’equilibrio di forze che sicuramente accompagnerà fino alla conclusione del torneo. Successo 4-2 anche del Calcio Spezia Popolare a segno con le doppiette di Scappazzoni e Gabrielli sul Lerici in gol con Maglione e Castiello. Lo Spezia Sportale con i gol di Carnovale e Donal ha vinto 2-1 a Ceparana, a segno con Ceresini. Non si è invece disputato a causa del maltempo l’anticipo tra Bolanese B e San Lazzaro Lunense al "Bertolotti" di Bolano.

In classifica dunque resta al comando Romito Auser con 28 punti; Rio Major 27; Calcio Nave 26; Polisportiva Monterosso 25; San Lazzaro Lunense 23; Mamas Giovani 20; Calcio Spezia Popolare 16; Lerici 9; Spezia Sportale 8.