Seconda categoria. Pari tra Ludus 90 e Gallianese. E Reconquista resta in vetta

La partita di cartello nel girone I del campionato di Seconda categoria è stata Ludus 90-Gallianese terminata 1-1. Una sfida d’alta classifica molto bella e combattuta tra due squadre di valore con un giusto pareggio finale. L’incontro ha visto un inizio migliore della Gallianese nei primi venti minuti di gioco, poi la risposta della Ludus che sale di tono e realizza un bel gol con D’Orazi al 38’. Questa l’azione: a seguito di fallo laterale Balloni si inserisce e con un bel traversone serve D’Orazi che in velocità è il più pronto a colpire il pallone superando il portiere. Una nota particolare per l’attaccante D’Orazi che nelle prime 6 giornate di campionato ha già realizzato 6 gol con due doppiette. Nella ripresa la partita si conferma equilibrata con bel gioco da entrambe le parti, ma nel finale arriva la zampata della Gallianese con una giocata di Coralli che serve un assist per Simiele che da dentro l’area in diagonale mette dentro per l’1-1 finale. E’ stata una giornata con tanti pareggi e classifica invariata nei piani alti. La capolista Reconquista, dopo cinque vittorie consecutive, divide la posta in palio ma rimane in testa al girone. Finisce 1-1 sul campo della Molinense: vantaggio del Reconquista al 24’ con Luchi, pareggio Molinense al 35’ con Guidi (tutto nel primo tempo). Il Firenzuola pareggia 1-1 a Pelago con i locali a segno al 25’ con Muzzi e parità al 30’ di Bartolacci. Tante emozioni nel 2-2 finale tra Sagginale e Pian di San Bartolo: al 5’ Ballini su rigore per il Sagginale, poi ribalta il risultato il Pian di San Bartolo al 17’ su rigore di Mascherini e al 25’ gol di Paoli, al 96’ pari Sagginale con Brocchi. Il San Bartolo ha giocato in 10 dal 44’ del primo tempo per l’espulsione di Bonanni. Il Firenze City batte il Sant’Agata 3-2. Il Firenze City va sul 2-0 con doppietta di Campatelli, poi accorcia Ciaravola, al 55’ ecco il 3-1 su autorete e al 90’ il 3-2 con gol di Vignoli. La Vigor Misericordia Pontassieve espugna il campo delle Caldine vincendo 3-1; Castelfranco batte Firenze Sud 3-1; Santa Brigida prevale 1-0 sul Bagno a Ripoli.

F. Que.