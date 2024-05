Seconda categoria. Piandimeleto perde la bandiera. Monaldi lascia dopo ventuno anni

In Seconda categoria restano da giocare playoff e playout. Nel girone A promosso il Tavernelle, retrocede Schieti.

Ultima gara. Simone Monaldi, attaccante 42enne del Piandimeleto per 21 anni (un simbolo), contro il Santa Cecilia ha chiuso la sua carriera. Ben 315 i gol in carriera.

I bomber del girone A. 16 gol: Azalian (Tavoleto). 15 Alpino (Carpegna), Dionisi (Tavernelle) e Elezaj (V.Tavoleto). 14 Sanchini (Ca’ Gallo). 12 Turchi (A. Sassocorvaro). 11: Sebastianelli (Frontonese) e Balla (Atletico Luceoli Cantiano). 10: Pagliari (Tavernelle), Lucarini (A.Luceoli C) e Walid Chaqroun (Santa Cecilia). 9 Morelli (Piandirose), Federici (Casinina), Azin Sorout (Vis Canavaccio), Politi (O.Macerata Feltria), Monaldi (Piandimeleto), Niang (Ca’ Gallo), Conti (Frontonese), Curzi (Tavernelle), Fall (V.Apecchio) e Fraternali (Casinina). Nel girone B i verdetti hanno visto il Muraglia promosso in Prima categoria. Qui ora ci sarà spazio per i playoff.

I bomber del girone B. 21 reti: Federico Tombari (Pontesasso). 18 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere). 15 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia). 13 reti: Alessio Scavolini (Muraglia).12 reti: Dylan Andretta (Villa Ceccolini). 11 reti: Giuseppe Di Guido (Muraglia) e Matteo Agostini (Csi Delfino). 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Bocci (R.Urbinelli), Seye Giovanni Dyop Pape (Isola di Fano), Giacomo Federici (Gradara), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano) e Mattia Campanelli (Arzilla).

La squadra della settimana (gironi A e B). 1) Corbellotti (Carpegna), 2) Matteagi (Cuccurano), 3)Galanti (Arzilla), 4)Rosetti (Atletico Luceoli Cantiano), 5) Rocchetti (O.Macerata Feltria), 6) Ferri (Casinina), 7) Rossi (V.Apecchio), 8) Signoretti (River Urbinelli), 9) Montanari (Sassocorvaro), 10) Curto Pansino (Muraglia), 11) Speranzini (Della Rovere). All. Cecchini (Arzilla). Arbitro Bindella di Pesaro (Fortuna Fano-MarotteseArcobaleno). am. pi.