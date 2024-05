Seconda categoria Play-off. Il Monteroni si fa raggiungere tre volte. E’ l’Olimpic Sarteano ad andare in finale

OLIMPIC SARTEANO

MONTERONI

SARTEANO – Sarà il Sarteano ad affrontare la finale dei play off del girone M: il pareggio casalingo contro il Monteroni, maturato al termine dei tempi supplementari, consente infatti alla squadra di mister Zamperini, meglio posizionata in classifica, di volare allo scontro finale, che la vedrà confrontarsi con l’Asciano. La partita è stata una vera e propria battaglia, con gli ospiti che per tre volte si sono portati in vantaggio ed il Sarteano che in altrettanti casi è riuscito a rimontare. Il Monteroni è passato per la prima volta alla fine della prima frazione grazie ad un colpo di testa, ma il Sarteano è stato abile a non disunirsi, ed ha trovato il gol del pareggio con D’Addario in avvio di ripresa sugli sviluppi di un corner. Pochi minuti, e il Monteroni torna avanti grazie ad un calcio di rigore, e ancora una volta il Sarteano risponde: al 75’, ancora una volta dopo un calcio d’angolo, Venturini sigla il 2-2. Con il pareggio si va ai supplementari: alla fine della prima frazione il Monteroni sigla il 3-2 con una conclusione da fuori area. il Sarteano continua a spingere con il cuore, e al 6’ del secondo supplementare D’Addario segna di testa il 3-3.