Seconda categoria, playoff. Apecchio in finale

2

CASININA

1

: Fabbri, Bernardini (2’ st Mouaoui), Braccalenti, Scardacchi, Ruci, Mattiacci, Materni, El Karouachia (2’ st Morganti), Scarselli (8’ st Salciccia), Fraternali, Fall. All. Lulli

CASININA: Belfortini, Zazzeroni, Arcangeli, Romani A., Monaldi, Guerra, Feduzi, Perugini, Grassi, Baldini, Matteucci. All. Romani Arbitro: Belli di Pesaro

Reti: 35’ pt Feduzi (rig.), 31’ st Mouaoui, 44’ st Ruci

Note: espulso al 30’ st Belfortini

Nella semifinale playoff del girone A di Seconda Categoria vittoria in rimonta, sofferta ma meritata per l’Apecchio, su un Casinina che ha venduto cara la pelle. Gol istantaneo annullato a Ruci, gli ospiti passano poco dopo la mezz’ora con Feduzi su rigore. Nella ripresa i ragazzi di Lulli impattano con una punizione di Mouaoui. A un minuto dal termine dei regolamentari l’Apecchio esulta con Ruci di testa, regalandosi la finale playoff di girone contro il Ca’ Gallo che sabato ha eliminato la Vis Canavaccio (0-0 al 120’ ma passaggio del turno per miglior piazzamento).

Terza categoria. Giornata di festa in casa Vigor San Sisto per la promozione in Seconda Categoria. Dopo aver visto sfumare la promozione diretta dopo un campionato punto a punto con il Pole Calcio, è arrivata la vittoria nei playoff del girone A di Terza Categoria. La Vigor ha sconfitto per 2-1 nella finale giocata la Polisportiva Bottega.

Invece nel girone B si sono disputate le semifinali playoff, questi i risultati: Junior Centro Città-Cesane2-0; Sammartinese-Montelabbate 1-2. Pertanto sabato prossimo Junior Centro Città e Montelabbate giocheranno la finale e per la squadra vincitrice significherà il salto in Seconda Categoria, dove sono già approdate Pole Calcio e Maroso Mondolfo che hanno vinto i rispettivi gironi.

l. d.