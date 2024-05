Seconda categoria playoff. Romito Magra piega il Monterosso in finale. E ora sogna di poter viaggiare in Prima

Romito Magra Auser

2

Monterosso

1

ROMITO MAGRA AUSER: Bertagna, Bedini, Zolesi, Pieroni, Naclerio M., Alpinoli (63’ Sibii), Franciosi, Garzia, Barone (56’ Naclerio N.), Marselli (76’ Bragazzi), Naclerio A. A disp. Albini, Botta, Sorrentino, Rossi. All. Currenti.

POLISPORTIVA MONTEROSSO: Contardi F., Assanelli G., Viscardi Fr. (56’ La Porta), Sassarini A., Guelfi, Notareschi, Contardi S., Mingla, Sassarini L., Grasso, Bighetti (34’ Rollando). A disp. Valente, Pappalardo, Capellini, De Hoffer, Marra, Basso, Ballabio. All. Bellingeri.

Arbitro: Garbusi di Spezia.

Reti: 26’ Naclerio A., 72’ La Porta, 81’ Bragazzi.

ROMITO MAGRA – Vince 2-1 il Romito Magra Auser la finalissima dei playoff del girone F di Seconda categoria giocata al ‘Biggi’ contro la Polisportiva Monterosso. Il team di Damiano Currenti a questo punto spera di essere ripescato in Prima categoria, dato che i posti a disposizione sono cinque e le squadre vincenti dei gironi di Seconda sono 6. Ma i posti liberi potrebbero diventare anche 6 se la Cairese, vincitrice dei playoff di Eccellenza ligure, riuscisse a salire in serie D dopo gli spareggi a livello nazionale (il via il 26 maggio). Senza contare poi eventuali fusioni fra società o rinunce, che lascerebbe ulteriori posti liberi. Tornando alla partita di ieri, come era prevedibile è stata equilibrata e combattuta giocata davanti ad una buona cornice di pubblico e sotto un sole cocente. Dopo una fase di studio nella quale le due squadre si sono controllavate a vicenda al 26’ arriva il vantaggio dei padroni di casa per merito di Antonio Naclerio che realizza in contropiede su lancio di Bedini.

Al 39’ Bertagna respinge a fatica una punizione dalla lunga distanza di Guelfi. Al 44’ ancora Bertagna è attento su conclusione di Grasso. Al 72’ pareggia il neoentrato La Porta con una punizione da posizione defilata. Al 77’ è bravo Francesco Contardi a salvare sul solitario Antonio Naclerio che al 79’ con un insidioso rasoterra coglie il palo. All’81’ gialloblù di casa di nuovo in vantaggio con il neoentrato Bragazzi di testa su cross di Antonio Naclerio. All’88’, all’89’ e al 92’ con i rivieraschi sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio, Francesco Contardi con quattro belle parate salva su due conclusioni di Antonio Naclerio e su tiri di Nicola Naclerio e Zolesi. Al fischio finale grandi festeggiamenti da parte del Romito Magra, con tanto di maglietta celebrativa con la scritta ’Tutti vogliono viaggiare in Prima’, dalla celebra canzone di Ligabue.

P.G.