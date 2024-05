Seconda categoria. Playoff, Sorano e Caldana per la finale

Sorano e Caldana si giocano un posto in finale playoff. Montieri, Castiglionese e Marsiliana per la permanenza in categoria. Tre sfide delicate oggi in Seconda categoria. Nel gruppo G, con lo Scarlino già promosso in Prima categoria e con l’Orbetello già in finale playoff per la regola della forbice (il Cinigiano è rimasto beffato), la semifinale sarà Sorano-Caldana, sfida secca. In ottica salvezza con Alberese e Rispescia già retrocessi, un solo playout, tra Castiglionese e Marsiliana. Chi perde torna in Terza categoria. Nel girone C, dove c’è solo il Montieri, i biancoverdi saranno sul campo di Laiatico per il proprio playout. Sfida molto difficile per i maremmani al termine di una stagione molto complicata. La formazione delle Colline Metallifere dovrà trovare le energie per rimanere in categoria. Il programma: playoff girone G, Sorano-Caldana, con Orbetello già in finale; playout girone G, Castiglionese-Marsiliana; playout girone C, Laiatico-Montieri;