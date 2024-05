Seconda categoria. Poker del Prato Nord e doppietta di Miele

Un poker calato nella ripresa, per prendere il largo. E dopo aver vinto i playoff del girone E di Seconda Categoria, il Prato Nord ha superato anche il primo turno della fase interregionale. Il sodalizio pratese ha affrontato ieri l’Olimpic Sarteano, in un match che si preannunciava impegnativo ed entusiasmante. E così è stato, in effetti: una doppietta di Miele (con il secondo gol arrivato su rigore) ha permesso al gruppo di mettere la freccia e di recuperare lo svantaggio iniziale, con Calamai che ha poi calato il tris chiudendo definitivamente l’incontro e fissando il punteggio sul 3-1. E il sogno-promozione può continuare, con il prossimo appuntamento fissato per il prossimo mese.