Seconda categoria: promosso dopo tre stagioni lo storico club che lanciò anche Bobo Del Monte. Junior, tradizione e serietà vincono

Dopo tre anni di "purgatorio" in Terza categoria, la Junior, storica società minore della città, è tornata in Seconda categoria. Un obiettivo, quella della promozione, mai nascosto dall’inizio, ma centrato non immediatamente, bensì dopo che il campionato era stato vinto dal Maroso Mondolfo e superando ben due turni di play off: il primo (2-0) contro il Cesane e il secondo (3-0) con il Montelabbate. Un campionato, quello della Junior, caratterizzato dalla costante presenza nelle prime tre posizioni in classifica in tutto l’arco della stagione.

La svolta è stata paradossalmente dopo la sconfita nello scontro diretto con il Mondolfo che ha visto allontanarsi definitivamente il primo posto. E’ allora che la squadra ha reagito. Società seria e di sani principi, la Junior ha scritto un’altra bella pagina della sua lunga storia (è stata fondata nel 1967 e si avvia a festeggiare dunque il sessantesimo) segnata dalla presenza di atleti che hanno poi fatto strada come ad esempio Bobo Del Monte, indimenticato centravanti della Vis e del Cesenatico di Lorenzo, nato proprio nella Junior di Marcheselli e Donati e delo storico segretario Forlani. Bobo deliziò subito la platea con i suoi gol, vincendo con la Junior il campionato di Seconda Categoria (a 14 anni) e di Prima Categoria (a 15). La Junior poi cedette Del Monte al Vicenza in serie B dopo avere dato Clementoni al Bologna e Ducci al Foggia.