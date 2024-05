"Seconda Categoria: Pronte le squadre in corsa per le prime sfide intergirone, due società fiorentine in campo neutro"

Domani in campo le squadre di Seconda Categoria ancora in corsa. Si giocano le prime 5 partite intergirone per le vincitrici dei play off in campo neutro, con due società fiorentine impegnate. Alle 16 il Sagginale allenato da Sansone sfida i massesi della Fivizzanese al "Masini" di Santa Croce sull’Arno, mentre l’Audace Legnaia guidata da Mangano affronta i grossetani dell’Orbetello al campo sportivo "Elia Barbetti" di San Vincenzo. Si gioca anche la finale dei play off nel Girone F, sul neutro del "Magnolfi" di Calenzano, tra Daytona e Real Peretola: la vincente verrà inserita in un triangolare che comprende anche Montecarlo e Stia.

Le partite di Prima Categoria (compreso il derby fiorentino Ginestra Fiorentina-Ideal Club Incisa) sono state posticipate al 2 giugno, in attesa della finale play off nel Girone F. Infine lunedì al "Bozzi", alle 21, La Lanterna (vincitrice di campionato e coppa provinciale di Firenze) giocherà la finale della coppa regionale di Terza Categoria col Dallas Romagnano.