Seconda categoria: RAFFICA DI SQUALIFICHE. Piandimeleto-Casinina: risultato non omologato

Il Giudice Sportivo, come riporta il comunicato di ieri del Comitato Regionale in merito alla gara di sabato scorso tra Piandimeleto-Casinina del campionato di Seconda categoria, non ha omologato il risultato: la partita infatti era stata sospesa dall’arbitro per il lancio di un petardo esploso vicino al segnalinee del Piandimeleto al 70’ di gioco sul risultato di 1 a 1.

"Preso atto – scrive il Comunicato – del preannuncio di ricorso da parte della Società Piandimeleto ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si è riservato ogni decisioni di merito". Quindi tutto rinviato anche in fatto di risultato definitivo. Nel frattempo il Casinina è stato sanzionato con 200 euro di multa: "Per avere i propri tifosi lanciato petardi nel corso dell’incontro".

Squalificato il dirigente Luigi Grassi del Casinina (fino al 30 aprile) e Giacomo Riminucci del Piandimeleto (fino al 12 marzo). Sono state date inoltre 4 giornate di squalifica al giocatore Federico Polidori del Casinina e 4 giornate a Juri Paternoster del Piandimeleto e 3 giornate di squalifica a Juan Emmanuel Crosetta del Casinina.