Seconda categoria. Recupero di campionato. C’è Sorano-Maglianese

Oggi c’è il recupero di campionato di Seconda categoria. Si recupera oggi alle 14.30 la sfida tra Sorano e Maglianese, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone G di Seconda. L’incontro, che era in programma il 10 marzo scorso, fu rinviato per impraticabilità del terreno di gioco. Le due formazioni si ritroveranno quindi oggi, sul campo di Latera, vista la pausa del campionato di due settimane. Il Sorano, secondo in classifica, ha l’occasione di accorciare ulteriormente sulla capolista Scarlino con una vittoria. Mentre la Maglianese, reduce dal successo sul Campagnatico, potrebbe ottenere punti fondamentali per tenersi alla larga dalla zona playout. Sarà una sfida molto importante, soprattutto per i piani alti della classifica, in quanto lo Scarlino nell’ultimo turno di campionato ha perso con il Marina e il Sorano vincendo si è riportato a meno 5 punti. Con un eventuale successo oggi, i biancocelesti potrebbero andare a meno due. Una situazione che sembrava quasi impossibile fino a poche settimane fa quando lo Scarlino aveva battuto il Sorano nello scontro diretto portandosi a distanza di sicurezza. Ora però le cose sono cambiate e potrebbe essere una volata avvincente per la vittoria del girone "G".