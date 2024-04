Seconda Categoria. Retrocedono Conselice e Real Voltanese. Il Marina è secondo

Verdetti finali per la Seconda con l’ultima giornata nei due raggruppamenti ravennati. Nel girone M il Conselice batte 2-0 la Real Voltanese e si regala una piccola speranza di salvezza svanita, però, per il pari (1-1) del San Potito a Bagnara. Non si disputano così i playout e retrocedono Conselice e Real Voltanese. Il Bagnacavallo, già sicuro del secondo posto, cade 2-3 con la Riolese che così è 3ª e aspetta la Vis Faventia nella semifinale degli spareggi promozione. Anche nel girone N non si disputeranno i playout: retrocesse Godo e San Zaccaria che chiude a -3 il campionato. Il Marina pareggia e si garantisce il secondo posto davanti al San Pancrazio di Fancello (foto) nella finale playoff. Seconda Categoria (26ª giornata). Girone M: C. Guelfo-Palazzuolo 6-3, Bagnacavallo-Riolese 2-3, Bagnara-S. Potito 1-1, B. Tuliero-Only Sport 0-2, C. Erika-Vita 0-2, Conselice-R. Voltanese 2-0, Vis Faventia-San Rocco 0-0. Classifica: Only Sport 60; Bagnacavallo 52; Riolese 48; Faventia 46; Vita 45; C. Guelfo 39; B Palazzuolo 37; Tuliero 33; C. Erika 32; Bagnara 31; S. Rocco 27; S. Potito 25; Conselice 18; R. Voltanese 15. Girone N: Dep. Roncadello-S. Pancrazio 0-2, F. Zarattini-Real 4-0, Fiumanese-Marina 1-1, Gs Romagna-Vecchiazzano 1-5, Godo-Low Street 2-2, S. Zaccaria-St. Rossa 0-6, Valmontone-P. Fuori 3-5. Classifica: Vecchiazzano 69; Marina 59; S. Pancrazio 58; Low Street 43; Fiumanese 41; F. Zarattini 40; Gs Romagna 38; St. Rossa 36; Real 35; P. Fuori 33; Valmontone, Dep. Roncadello 22; Godo 13; S. Zaccaria -3.

u.b.