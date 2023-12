Seconda categoria. Risultati e gol del girone "B». La nuova classifica

Anche nel girone "B" di Seconda categoria è stata recuperata l’ottava giornata di campionato, rinviata anche in questo caso a fine novembre per l’alluvione in alcune zone della Toscana che aveva, ovviamente, impeito la disputa di numerosi incontri e, per questo, era stata annullata. Non sono mancate le sorprese, con la capolista Diavoli Neri Gorfigliano che prosegue la sua marcia inarrestabile, espugnando anche il campo del Piazza.

Risultati: Borgo a Mozzano - Ghivizzano 1-1 (Fati, Franchi), Fornaci - Atletico Cascina 2-0 (doppietta di Giannelli), Migliarino Vecchiano - Monteserra 3-1 (Coli, Aufiero, Montanelli, Ceccanti), Molazzana - Barga 2-2 (Cavani, rigore di Mutigli, N. Dini, Manfredi), Piazza "55" - Diavoli Neri Gorfigliano 0-4 (Rigali, Morelli, Tadddeucci, Vanni), Pontecosi Lagosì - Academy Tau 1-0 (Frediani), Sextum Bientina - Montecarlo 4-3 (tripletta di Teggi, gol di Ciampi, Kishta, Michetti, De Marco), San Macario Oltreserchio - Gallicano 1-1 (Rosati, Morganti).

Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 38; Sextum Bientina 31; Montecarlo 30; Migliarino Vecchiano 24; Ghivizzano 23; Academy Tau, San Macario Oltreserchio 22; Gallicano 20; Molazzana 19; Piazza "55" 18; Atletico Cascina 12; Borgo a Mozzano, Pontecosi Lagosì 11; Fornaci 10; Monteserra 9; Barga 7. Il campionato di Seconda categoria, come gli altri dilettanti, riprenderà domenica 7 gennaio, con l’ultima giornata del girone d’andata.

Al. Lomb.