Seconda Categoria. Sagginale, il campo di nuovo sott’acqua

Il Sagginale ha subito gravi danni dall’ondata di maltempo della scorsa settimana, con l’esondazione del fiume Sieve e l’allagamento del terreno di gioco, degli spogliatoi e dell’area ricettiva. Proprio domenica scorsa la squadra allenata da Alfredo Sansone doveva debuttare su un campo sportivo con il manto erboso rinnovato dopo gli interventi svolti nelle scorse settimane. Per l’impianto di Sagginale si tratta del terzo allagamento negli ultimi dieci anni: il precedente risaliva al 17 novembre 2019 ed aveva causato danni forse minori rispetto a questa occasione, con le squadre che tornarono a giocare in casa dopo circa un mese di "esilio". La società si è già organizzata per le prossime partite. La formazione juniores continuerà a giocare al Comunale "Le Cortine" di Scarperia, mentre per la prima squadra è stato scelto il Sussidiario "Donatello Donatini" di Borgo San Lorenzo, utilizzato dalle giovanili della Fortis Juventus. Nelle prime giornate il Sagginale aveva giocato a Ronta.