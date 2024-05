Seconda Categoria. Santa Maria cala il poker e acciuffa la salvezza

SANTA MARIA

4

EURO CALCIO FIRENZE

0

SANTA MARIA: Lelli, Policicchio, Bagnoli, Saccaro (70’ Taddei), Mori (50’ Bottino), Tofanari (60’ Cenci), Garofalo, Salvadori, Carraro (88’ Terramoto), Serino (80’ Grassi), Benelli. All. Tamburini.

EURO CALCIO FIRENZE: Lilla, Platon (80’ Jahovic), Sorace, Gioffré (80’ Vianello), Longobardo (46’ Sodero), Faye (46’ Mayer), Veliz, Saccardi, Preza (46’ Elhassanein), Capano, Lui. All. Durante.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 32’ Carraro, 42’ Serino, 88’ Garofalo, 93’ Benelli.

EMPOLI – Due reti per tempo e il Santa Maria è salvo. I gialloblù empolesi calano il poker nel play-out contro l’Euro Calcio Firenze e si guadagnano la permanenza in Seconda Categoria. Prima mezz’ora equilibrata (unica occasione una punizione di poco alta di Benelli per i locali), poi al 32’ è bomber Carraro a sbloccare il risultato su assist di Serino, che al 42’ mette una seria ipoteca sulla salvezza raddoppiando dopo un errore della difesa fiorentina. Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro creando un paio di situazioni pericolose, ma nel momento di maggior forcing incassano altre due reti. Prima all’88’ Garofalo cala il tris con un’azione personale al termine della quale salta anche il portiere, poi al 93’ Benelli mette il punto esclamativo ancora in contropiede.