Seconda categoria. Sant’Agata frena la Gallianese. Super Dinamo, Florence va ko

In Seconda categoria girone I cade in casa la capolista Gallianese, battuta nel derby dal Sant’Agata per 2-1. Decisiva una doppietta di Arcuri al 15’ e 61’, per i padroni di casa aveva pareggiato Simiele al 43’. La Molinense continua la sua scalata ed ora è seconda a tre punti dalla Gallianese. La Molinense ha vinto 2-0 a Santa Brigida con gol al 18’ di Gioele Galeotti e al 56’ di Pardi. Il Sagginale si conferma al terzo posto vincendo 3-1 sul campo della Fulgor Castelfranco: vantaggio di Ermini dopo 15 secondi, pareggio al 3’ di Fittipaldi su calcio di rigore, nella ripresa le reti di Casini Benvenuti e di Ermini su punizione calciata da poco oltre il centrocampo. Il Sagginale ha una partita in meno e se vince il recupero in programma mercoledì prossimo contro il Santa Brigida si porterebbe a due punti dalla Gallianese, scavalcando la Molinense.

Nelle altre gare pareggio per 1-1 fra Reconquista San Piero a Sieve e Ludus 90 con finale di gara ad alta tensione. I gol sono stati realizzati al 2’ minuto di gioco da Rosi per i locali e parità all’11’ di Grazzini. Il Firenze Sud batte il Pelago 2-0 con gol di Corsini e Tognelli e conquista tre punti d’oro per la salvezza. Il Bagno a Ripoli sconfigge 3-2 le Caldine dopo una bella gara. Pian di San Bartolo-Firenze City in parità 1-1. Firenzuola-Vigor Misericordia Pontassieve finisce con un rocambolesco 2-2. I gol degli ospiti sono di Di Muro e Perino, pari conquistato dai mugellani nel finale con le reti di Donattini e Morozzi al 93’.

Nel girone F la capolista Daytona batte 6-1 il Prato Sport e si porta a 10 punti di vantaggio sulla Laurenziana che è stata sconfitta 1-0 dal Mezzana. Bene il Rifredi che vince contro La Pietà e raggiunge la Laurenziana al secondo posto.

Nel girone H tre squadre in testa a pari punti. Protagonista della giornata è la Dinamo Florentia che batte 3-0 la capolista Florence e la raggiunge al vertice dimostrandosi squadra molto forte. Altra squadra al primo posto è il Legnaia che espugna per 3-2 il campo del San Giusto Le Bagnese.

F. Que.