Seconda categoria. Scarlino e Caldana due tris vincenti

Scarlino e Caldana continuano a vincere ed allungano sul Cinigiano. L’ultimo turno del 2023 del girone G di Seconda categoria certifica l’ottimo momento di forma delle prime due della classe che vincono in agilità i propri incontri. Vittoria anche per il Sorano che mette la freccia e scalza al terzo posto proprio il Cinigiano, reduce da un momento negativo. Il team di Margiacchi non è al meglio e la sosta è arrivata proprio al momento giusto. Vittoria fondamentale in ottica salvezza del Roccastrada a Rispescia con il team di Di Chiara adesso fuori dai playout. Cade ancora ingloriosamente il Campagnatico sempre più in crisi. Per il team di Manzella si apre una sosta importante per schiarirsi le idee, dopo essere incappati in questa sconfitta casalinga contro una formazione che corre per la salvvezza.

La classifica: Scarlino 35, Caldana 33, Sorano 31, Cinigiano 30, Orbetello 27, Marina 24, Intercomunale Santa Fiora 19, Campagnatico Arcille 16, Maglianese 15, Roccastrada 15, Castiglionese 14, Nuova Grosseto Barbanella 14, Marsiliana 13, Castell’Azzara 13, Alberese 7, Rispescia 6.