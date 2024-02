Seconda categoria. Scarlino e Sorano, prosegue il duello

Continua il duello a distanza per il primo posto nel girone G di Seconda categoria. Scarlino e Sorano, prima e seconda in classifica staccate di due punti, oggi se la vedranno con due formazioni in lotta per la salvezza. La capolista Scarlino infatti ospita la Maglianese, decima con un solo punto di vantaggio sui playout. Il Sorano, secondo, invece sarà a Roccastrada, sul campo di una formazione quart’ultima che è uscita. L’Orbetello, terzo, sarà in quel di Marina per un match non semplice, mentre il Caldana, quarto, rischia a Castell’Azzara. Il programma: girone C, Montieri-Audace Elba; girone G, Alberese-S. Fiora, Castell’Azzara-Caldana, Marina-Orbetello, Marsiliana-Cinigiano, Nuova Grosseto-Campagnatico, Rispescia-Castiglionese, Roccastrada-Sorano, Scarlino-Maglianese.