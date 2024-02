Seconda categoria. Scarlino, trasferta molto insidiosa

In attesa del recupero dello scontro diretto del girone G di Seconda categoria, previsto mercoledì, oggi prosegue il testa a testa a distanza tra Scarlino e Sorano, rispettivamente prima e seconda. Lo Scarlino oggi rischia a Orbetello, terza forza del torneo che ambisce a rientrare in corsa per il primo posto. Il Sorano, secondo, ospita la Marsiliana, formazione ampiamente alla portata.

In ottica salvezza invece, Castiglionese-Alberese oppone tredicesima contro ultima della classe, con i punti in palio che saranno pesantissimi, mentre il Rispescia prova a venire fuori dai bassifondi della classifica sfidando la Nuova Grosseto Barbanella. Turno da vincere nel gruppo C per il Montieri sul campo dello Stagno per togliersi dalla zona playout.

Il programma: girone C, Stagno-Montieri; girone D, Caldana-Maglianese, Campagnatico-Santa Fiora, Castiglionese-Alberese, Cinigiano-Roccastrada, Marina-Castell’Azzara, Orbetello-Scarlino, Rispescia-Nuova Grosseto, Sorano-Marsiliana.