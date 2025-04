Seconda Categoria: Sfide Cruciali per la Promozione e la Salvezza

Per quanto riguarda la Seconda categoria, non mancano le squadre che dovranno continuare a restare concentrati per la fase più importante della stagione. Partiamo dal girone B: il Pescia è caduto fra le mura amiche, ma è comunque rimasto al terzo posto in classifica con 59 punti. E si giocherà il salto in Prima categoria con il Chiesina Uzzanese, che grazie al 3-0 inflitto al Giovani Via Nova (retrocesso) ha chiuso in quarta posizione. La vincente del confronto se la vedrà con il Ghivizzano secondo, che ha fatto scattare la forbice precludendo al Borgo a Buggiano quinto (battuto 2-1 dal Valfreddana, nonostante l’acuto di Lera) l’accesso agli spareggi-promozione.

Si prospetta avvincente anche l’appendice del girone C: il Cintolese è riuscito a fermare sul pareggio a reti bianche la Pietà 2004 capolista, ma il San Niccolò non è riuscito ad approfittarne: gli aglianesi sono infatti caduti contro il Pistoia Nord, che trascinato da Pallara e Brunetti ha vinto per 2-1. E hanno quindi perso la possibilità di mettere la freccia e conquistare la promozione diretta, appannaggio dei pratesi di Trupia.

Cade a sorpresa la Montagna Pistoia, sconfitta davanti al proprio pubblico: Caselli, Petracchi, Bizzetti e Gjeka hanno firmato il 4-3 (vanificando la doppietta di Petrolini e Petrucci). La Montagna di Zinanni andrà comunque ai playoff da quarta classificata e troverà in semifinale il Montemurlo dell’aglianese Ermini (terzo in classifica dopo un 5-4 pirotecnico contro il Bugiani Pool che ha condannato questi ultimi alla retrocessione diretta, sempre a causa del meccanismo della forbice. Bene anche la Virtus Montale, che al Perugi ha regolato il Montalbano Cecina con gli squilli di Paperetti e Narducci. E i montalesi approdano così agli spareggi, dove affronteranno il San Niccolò. Tornando all’Olimpia, il contemporaneo pareggio (1-1) fra Valbisenzio Academy e Tavola ha tenuto in gioco i quarratini, grazie al successo contro la Montagna. Caselli e compagni hanno quindi la possibilità di restare in Seconda, ma dovranno fare risultato nello spareggio-salvezza contro la Valbisenzio. Le partite si giocheranno dopo una settimana di stop, considerando le imminenti festività pasquali.

g. fio.