Seconda categoria. Simiele-gol, Gallianese esulta. Virtus Rifredi si prende il derby

La Gallianese batte 1-0 il Santa Brigida e si conferma al vertice del girone I di Seconda categoria. Partono forte i padroni di casa che colpiscono subito una traversa e poi al 10’ del primo tempo segnano il gol della vittoria con Simiele, che raccoglie un lancio lungo. Il Santa Brigida ha tenuto però testa alla capolista riuscendo a portare la partita in equilibrio fino al 90’, con elogi quindi a mister Bosi e a tutta la squadra. La Gallianese punta decisa alla vittoria del campionato.

Vince anche il Reconquista di San Piero, secondo in classifica, per 2-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Le reti, entrambe nella ripresa, di Talluri e Ousmane Diop.

La Molinense pareggia 2-2 in extremis sul campo del Firenze Sud. La Molinense viene raggiunta al terzo posto dal Sagginale che vince 4-3 l’atteso derby sul campo del Firenzuola con una vera ed emozionante altalena di gol. Firenzuola a segno con Niccolò Bartolacci, Morozzi e Baazaoui; per il Sagginale Casini Benvenuti, Pini, Gori e Dreoni al 96’ segna il gol della vittoria al termine di una gara al cardiopalma.

Il Pelago pareggia 1-1 a Sant’Agata e si conferma al quinto posto. Nel primo tempo vantaggio del Pelago con gol di Lanzini al 37’ e nella ripresa pareggio del Sant’Agata con Alpi al 50’. La Ludus 90 a mitraglia sul campo della Nova Vigor Misericordia a Pontassieve facendo sua la sfida per 5-2. Nelle altre partite pareggio 1-1 fra Pian di San Bartolo e Fulgor Castelfranco. E nello scontro salvezza le Caldine, con in panchina il nuovo allenatore Ettore Nanni, espugnano 3-0 il campo del Firenze City con marcatori doppietta di Solarino e Konatè.

Nel girone F il Daytona prosegue la marcia in testa al raggruppamento battendo 3-1 il Santa Maria. Vincono anche le inseguitrici in match casalinghi molto combattuti: la Virtus Rifredi prevale 1-0 sul Real Peretola e la Laurenziana 3-1 il Poggio a Caiano.

Nel girone H Audace Legnaia avanti tutta con il successo casalingo per 3-2 con la Grevigiana. Sorpasso al secondo posto per la Florence che vince 3-2 in trasferta a San Polo e scavalca la Dinamo Florentia. Quest’ultimi sono stati sconfitti 2-0 sul campo del Club Sportivo. La Sambuca è quarta battendo in casa 3-0 la Duccio Dini.

F. Que.