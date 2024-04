SECONDA CATEGORIA. Sorano-Orbetello vale il secondo posto

In palio il secondo posto nel girone G di Seconda categoria. Oggi infatti, vista la vittoria del campionato dello Scarlino, Sorano (secondo con 58 punti) e Orbetello (terzo con 56) si giocano la piazza d’onore. A Latera si preannuncia una sfida molto equilibrata e delicata. La capolista sarà invece ad Alberese, contro l’ultima della classe, per una gara difficile da decifrare visto che i ragazzi del Parco devono vincere a tutti i costi ed il team di Cavaglioni non ha più nulla da chiedere al campionato. Il Rispescia, penultimo, spera nello Scarlino, ma intanto a Caldana non avrà vita semplice. Il programma: girone C, Montieri-Lajatico; girone G, Alberese-Scarlino, Caldana-Rispescia, Campagnatico-Marina, Cinigiano-Castiglionese, S. Fiora-Nuova Grosseto, Maglianese-Roccastrada, Marsiliana-Castell’azzara, Sorano-Orbetello.