Seconda Categoria. Sorpresa Vis Faventia. La Riolese va a tappeto

Un solo incontro si è disputato nei due gironi ravennati di Seconda Categoria per quel che riguarda la post season. L’unica sfida in programma ieri era la semifinale del girone M, disputato al Comunale di Riolo Terme, tra Riolese Sportiva (foto) e Vis Faventia. Contro pronostico si è imposta quest’ultima con il risultato di 6-3: per i padroni di casa hanno segnato due volte Luca Gallinucci (entrambe su rigore) e Dieng Ibou mentre la goleada ospite porta la firma di Davide Valtancoli, Tidiane Cheikh Sarr (classe 2003), Matteo Verdolini (due volte), Davide Solaroli e Serigne Mbacke Gueye. Grazie a questa vittoria, la Vis Faventia affronterà domenica prossima, in trasferta, il Bagnavacallo per la vittoria negli spareggi del girone M e per proseguire il cammino. Come già in questo turno si giocherà in gara secca, a Bagnacavallo, e in caso di parità al 90’ si disputeranno i tempi supplementari. In caso di ulteriore pareggio, a vincere la contesa e passare alla fase regionale dei playoff sarebbe il Bagnacavallo, meglio piazzato al termine della stagione regolare. Nel girone N non si sono giocate le semifinali, visto il distacco superare a 7 punti tra seconda e quinta, nonché tra terza e quarta. Dunque è già decisa la finale dei playoff – promosso il Vecchiazzano – tra Marina e San Pancrazio che, domenica prossima, si giocheranno la vittoria negli spareggi promozioni del girone e l’accesso al turno regionale che potrebbe regalare la promozione in Prima Categoria.

Non si disputano neppure i playout dei due raggruppamenti, visto che sono già retrocesse in Terza Categoria le ultime due di ogni gruppo e si tratta di ben quattro formazioni ravennati: Conselice e Real Fusignano, nel girone M, nonché Godo e San Zaccaria, ultime nel girone N, con quest’ultima che ha chiuso il suo campionato a -3, con tutte sconfitte e 3 punti di penalizzazione. Risultati Seconda Categoria. Girone M. Semifinali playoff. Riolese-Vis Faventia 3-6 (rig. Gallinucci, Ibou, rig. Gallinucci (R); Valtancoli, Sarr, Verdolini, Solaroli, Guye, Verdolini). Finale playoff: Bagnacavallo-Vis Faventia. Non si disputano i playout: retrocesse direttamente Conselice e Real Voltanese. Girone N. Finale playoff: Marina-San Pancrazio. Non si disputano i playout: retrocesse direttamente Godo e San Zaccaria.

u.b.