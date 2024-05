Seconda categoria. Tavano-gol, Gallianese è prima. Dinamo Florentia promossa

La Gallianese vince il campionato di Seconda categoria girone I. La formazione mugellana ha battuto 3-2 il Bagno a Ripoli

. I gol nel secondo tempo: per la Gallianese al 66’ Tavano su rigore, al 70’ Del Mazza a seguito di calcio d’angolo, all’87 Sokoli su rigore; per il Bagno a Ripoli doppietta di Renzi all’80’ e 91’. La Molinense, che era a pari punti con la Gallianese, ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. La Molinense ha chiuso in vantaggio 2-0 il primo tempo con gol di Gioele ed Emanuele Galeotti. Nella ripresa riscossa del Pian di San Bartolo con tre gol e all’87’ c’è il 3-3 della Molinense con Grifoni e al 92’ arriva il 4-3. Per il Pian di San Bartolo doppiette di Bastianini e Bonciani.

Il Sagginale vince 3-1 contro le Caldine con le reti di Ballini e Susini nel primo tempo e Dreoni nella ripresa, le Caldine a segno su rigore. Il Reconquista ha pareggiato 1-1 contro la Vigor Misericordia: vantaggio locale con Masieri e pari ospite con Luchi. Il Sant’Agata pareggia 2-2 con la Fulgor Castelfranco ed è fuori dai play off. Ospiti due volte in vantaggio con Granieri e Papi, Sant’Agata pareggia con Marè e Lorenzo Tucci. Il Firenzuola batte 5-3 il Firenze Sud e lo condanna ai play out. Gol locali di Enzo Caleca, Sozzi, Baazaoui e doppietta Donattini; per il Firenze Sud Goretti 2 e Tognelli. La Molinense accede alla finale dei play off e affronterà la vincente della semifinale fra Sagginale e Reconquista San Piero. Nei play out sfide salvezza fra Firenze Sud-Pian di San Bartolo e Firenze City-Vigor Misericordia. Retrocede Caldine. Girone F: tre squadre concludono al vertice a pari punti. Per la decisione riguardante la classifica avulsa elo spareggio promozione il comitato regionale Toscana della Federcalcio deciderà oggi le due squadre che disputeranno lo spareggio promozione e quella che invece che prenderà parte ai playoff. Play out: Santa Maria- Euro Calcio Firenze; Mezzana-Vernio. Retrocede Prato Sport.

Girone H: promossa Dinamo Florentia. In finale play off l’Audace Legnaia (per differenza reti generale); semifinale Florence-Sambuca. Play out: Mercatale-Duccio Dini. Retrocedono Raddese e San Polo per la forbice punti.

