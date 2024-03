Seconda Categoria, Tavernelle e Muraglia in testa, Apecchio e Cuccurano in agguato Nella 25ª giornata di Seconda Categoria, Tavernelle e Muraglia pareggiano, mantenendo la testa dei rispettivi gironi. Apecchio e Cuccurano si avvicinano ai primi posti. Prossimo turno cruciale per la classifica.