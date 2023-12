Seconda categoria Tiene banco Carrarese Giovani-Fivizzanese. Occasione per il Montignoso Vietato sbagliare per la Filattierese

Sul palco della Seconda categoria si gioca di sabato (ore 14.30) per ’sistemare’ il calendario dopo la sosta forzata dell’ottava giornata a causa dell’alluvione. Tanti i motivi di richiamo ma soprattutto il big match Carrarese Giovani-Fivizzanese, ovvero la seconda forza del campionato contro la capoclasse. Ma c’è anche la sfida alla ’Fossa dei Leoni’ tra l’Atletico Carrara e il Montignoso. I marmiferi di Stefano De Angeli sono alla ricerca di uno dei due risultati positivi per continuare nella striscia utile che va avanti da cinque turni, al contrario i rossoblù di Alberti cercano il massimo della posta in palio per continuare la loro corsa mirata alla conquista del palco della Prima categoria. Al ’Giannetti’, in un’altra partita da seguire con una certa attenzione, confronto tra Monzone e Pontasserchio, mentre alla ’Selva’ i castellani della Filattierese se la vedono con il fanalino di coda, arrabbiato, del San Vitale. Trasferte a rischio per Ricortola, di scena sul campo del Ponte delle Origini, e Villafranchese, in casa del Lido di Camaiore. Insomma, un altro turno, l’ultimo del 2023, affascinante dove fa spicco l’inedito scontro al vertice tra la squadra di Nardini e quella di Duchi.