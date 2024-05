Seconda categoria - Triangolare promozione

Montecarlo

1

Stia

2

MONTECARLO: Lavorini, Caruso, Del Grande (10’ st De Marco), Gagliardi, Biondi, Manfredi (36’ st Galligani), Carmignani (36’ st Bastiani), Biagi, Bouhalla, Kishta, Tonwe. (A disp.: Nelli, Graziani, L. Pucci, E. Pucci, Pergola, Sodini). All.: Carrara.

STIA: Ghiselli, Ciampaglini, Capaci, Biagini, L. Puccini, J. Puccini, Fendi, Bellinghieri (22’ st Ghergut), Bandellini, Andreini, Vezzosi. (A disp.: Morelli, Torelli, Ristori, Raggioli, Sestini). All.: Innocenti.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 20’ pt Biagini, 33’ pt Andreini, 24’ st Tonwe.

MONTECARLO - Sconfitta casalinga per il Montecarlo nella fase degli spareggi regionali per accedere in Prima categoria. La formazione lucchese va sotto nel primo tempo, con gli ospiti che passano in vantaggio a seguito di due disattenzioni, grazie alla rete di Biagini e, poco dopo, alla mezz’ora raddoppiano con Andreini.

Nel primo tempo, però, i ragazzi di Carrara hanno avuto un’importante occasione con Bouhalla che, di testa, centrava la traversa. Prima, però, era stato Biagi ad avere una grande palla, con J. Puccini, che toglie letteralmente la sfera dalla linea di porta.

Nella ripresa i ragazzi di Carrara provano a recuperare il match e, al 24’, riescono ad accorciare con Tonwe, autore gli un bel gol. Nonostante si giochi a senso unico, con il Montecarlo che prova il tutto per tutto, non arriva il gol del pareggio.

Così il Montecarlo, domenica prossima, tornerà di nuovo in campo per affrontare il Real Peretola, visto che la formazione lucchese, che ha vinto il girone "B", è stata inserita in un triangolare assieme a Stia e, appunto, i fiorentini; mentre, domenica 9 maggio, ci sarà la sfida Stia - Real Peretola, dalla quale si saprà chi passera ai quarti di finale, con il Montecarlo che deve assolutamente vincere il prossimo match. Ma la squadra vista in campo contro lo Stia ha dimostrato di poter fare molto di più e di potersela giocare ad armi pari contro tutti, anche se, a questo punto della stagione, gli avversari che si affrontano sono le squadre migliori della Seconda categoria che vendono cara la pelle per centrare un posto nella graduatoria per accedere alla Prima categoria.

Alessia Lombardi