Seconda categoria. "Una salvezza bella e meritata come la vittoria contro l’Arzilla»

In casa della Marottese Arcobaleno la stagione appena conclusa (girone B di Seconda categoria) è stata giudicata positiva sotto diversi aspetti, sia per quanto la squadra ha saputo dimostrare che per i risultati conquistati alla fine di una stagione impegnativa e di un campionato moto equilibrato. "È stata una salvezza bella, inseguita e meritata – ha commentato mister Michele Creatore – arrivata con una grande vittoria alla penultima giornata contro un Arzilla in piena bagarre playoff. Siamo contenti di come è andata la stagione e di aver centrato tutti gli obiettivi che la società ci aveva posto all’inizio del campionato. Salvezza in anticipo e lancio dei giovani sono stati i diktat di inizio anno ampiamente soddisfatti grazie all’impegno e all’applicazione dello staff tecnico e della squadra oltre che all’assistenza della società"

"Il finale di campionato molto buono e positivo – aggiunge Creatore – , chiuso con la vittoria di sabato per 1-2 in rimonta sul campo del Fortuna Fano e l’impiego dei tanti ragazzi provenienti dalla nostra juniores provinciale, lascia ben sperare per la prossima stagione. I giovani con la loro voglia di imporsi e di giocare infatti, hanno dimostrato che sono di sicuro affidamento per il futuro e un’ottima base di partenza su cui costruire la prossima squadra assieme al gruppo che si è andato a formare durante l’annata".

"Ci tengo – conclude il tecnico – a ringraziare il mio vice Riccardo Pisu e il diesse Massimo Bertini sempre presenti e vicini alla squadra soprattutto durante gli inevitabili momenti di difficoltà che una stagione calcistica può presentare, brillantemente superati grazie all’unità d’intenti e al lavoro sul campo. Per ultimo vorrei fare un plauso ai ragazzi per l’impegno messo dal primo giorno di preparazione, senza il sudore e la voglia messa in campo e negli allenamenti, raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio campionato sarebbe stato più complicato". am. pi.