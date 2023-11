Seconda categoria. Virtus Rifredi cala il poker. La Grevigiana fa suo il derby

Detta legge il Mugello ai vertici del girone I di Seconda categoria, con quattro squadre ai primi posti. Rimane da solo in vetta il Reconquista di San Piero a Sieve che ha battuto 3-0 il Pelago, con rete al 13’ su rigore di Rosi e nella ripresa doppietta al 71’ e 85’ del nuovo entrato Luchi. Il Pelago è rimasto in dieci per l’espulsione del neo entrato Fantechi al 78’ con rosso diretto. Il Firenzuola pareggia 0-0 in casa contro la Molinense e perde il primato. Il Firenzuola viene raggiunto al secondo posto dalla Gallianese che supera 3-0 la Vigor Misericordia con doppietta di Focardi nel primo tempo e poi al 52’ a segno Sieni. Bella prestazione del Sagginale che vince 3-0 a Santa Brigida con reti di Ballini, Susini ed Ermini portandosi al quarto posto della graduatoria. Nelle altre gare la Fulgor Castelfranco sconfigge 1-0 la Ludus; Firenze Sud batte Caldine 2-1 con gol di Lucchesini e Ceccarelli all’ultimo minuto; Bagno a Ripoli si riscatta e vince col Firenze City 1-0; il Sant’Agata espugna 2-1 il campo del Pian di San Bartolo: locali in gol al 5’ con Mascherini e poi la rimonta dei mugellani con reti al 9’ di Dumitrachi e al 69’ De Meco.

Nel girone H la Grevigiana fa suo l’atteso derby con il San Polo vincendo 2-0 con Matteuzzi giocatore decisivo e sale al quinto posto in classifica. Bella prestazione della Dinamo Florentia che supera 2-1 l’Albereta San Salvi con gol di Burgnich e De Gori, Baggi per l’Albereta. Spettacolo alla Sambuca che blocca sul 3-3 la capolista Audace Legnaia, per i locali a segno Maravigli, Licari e Giorgetti. Un punto a testa per San Giusto e Castellina che termina 2-2.

Nel girone F impresa del Real Peretola che vince 4-2 a Poggio a Caiano con doppietta di Murgia e reti di Leoni e Drovandi. Inaspettata sconfitta interna della Laurenziana che perde 5-2 con il Monterappoli che schiera uno strepitoso Malpici autore di 4 gol e a segno anche Valenti, per i locali doppietta di Spadafora. La Virtus Rifredi espugna il campo del Sesto per 4-1 con realizzazioni di Romani, Ceccherelli, Silecchia e autogol.

F. Que.