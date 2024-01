Seconda categoria. Virtus Rifredi super: è seconda. Gallianese, solo un pareggio

Emozioni, spettacolo e tanti gol nel girone I del campionato di Seconda categoria. La capolista Gallianese è bloccata sull’1-1 nel derby sul campo del Sagginale. I gol tutti nella ripresa: al 50’ vantaggio ospite con Mattoni e pareggio del Sagginale al 64’ con Susini. Ben cinque i legni delle porte colpiti in una bella partita: nel primo tempo traversa e palo di Pini del Sagginale, nella ripresa due traverse di Casini Benvenuti del Sagginale e una traversa della Gallianese con Simiele.

Il Reconquista di San Piero batte 4-2 il Firenze Sud. Nel primo tempo doppietta di Rosi al 1’ e al 22’ su rigore del Reconquista; nella ripresa pareggia il Firenze Sud con reti di Piccini al 48’ e autogol di Marco Bianchini al 67’; poi il Reconquista segna gli altri due gol decisivi con i nuovi entrati Barracco al 68’ e Luchi al 74’. Nel recupero al 91’ il portiere Berni para un rigore di Goretti del Firenze Sud e il Reconquista finisce la gara in 9 per le espulsioni di Barracco e Harushaj.

Nelle altre gare la Molinense batte 3-1 il Firenze City e rimane da sola al terzo posto. Per la Molinense doppietta di Gioele Galeotti al 26’ e 64’ e terzo gol di Salvatori al 69’, rete dei fiorentini di Vicini al 76’. Il Pelago supera 3-1 la Vigor Misericordia con due gol di Martini e rete di Fantechi, per la Vigor a segno Ermini. Ludus 90 batte 5-0 il Firenzuola con realizzazioni di Grazzini su rigore, Fani, Longo, Franchini e Cramini. Il Sant’Agata vince 1-0 alle Caldine con gol di Lorenzo Tucci all’82’ di testa. Castelfranco-Bagno a Ripoli 2-1 e Santa Brigida-Pian di San Bartolo 3-0.

Nel girone F il Daytona si conferma in testa e vince di forza 3-1 a Comeana. La Virtus Rifredi fa sua la gara 4-3 a Mezzana e sale al secondo. Superata la Laurenziana che perde 6-3 sul campo del Rinascita Doccia. Sale al quinto posto il Real Peretola che batte 3-0 il Prato Sport e si porta in zona play off.

Nel girone H Florence squadra del giorno battendo 1-0 la capolista Audace Legnaia al termine di una partita combattuta e dalle mille emozioni. La Dinamo Florentia supera 2-0 il San Giusto e si porta a -2 punti dalla vetta, mentre la Florence è terza a -4 punti.

F. Que.