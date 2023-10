Seconda categoria. Vis Faventia in vetta

Perde la vetta solitaria, il Palazzuolo, nel girone M di Seconda Categoria: infatti viene sconfitto 2-1 a Granarolo dal Vita, decisive le reti di Cembali e Dalmonte. Non ne approfitta, però, il Bagnara, a sua volta sconfitto 2-0 (Camara e Ndiaye) a Bagnacavallo. In vetta arriva, invece, il Vis Faventia RF, vittorioso 3-0 (Verdolini, Valtancoli e Bighini) col Borgo Tuliero. Campionato equilibrato in vetta con altre quattro squadre a 10 punti: Only Sport e San Potito, infatti, sono state raggiunte da Riolese, grazie al successo per 3-0 proprio sugli alfonsinesi, e Vita.

Nel girone N si scinde il terzetto di testa. Infatti il Vecchiazzano vince 2-0 il duello al vertice col Marina mentre il San Pancrazio viene fermato sullo 0-0 dal Low Street Ponte Nuovo. Non ne approfitta il Deportivo Roncadello, travolto 4-0 in casa dal Fornace Zarattini a segno due volte con Giacomo Zamparelli, poi con Matteo Pannella e Thomas Fabbri. Resta a -3 il San Zaccaria ma perde solo 1-0 col Godo. Risultati Seconda Categoria (6ª giornata). Girone M: Bagnacavallo-Bagnara 2-0, Conselice-C. Guelfo 1-3, R. Voltanese-S. Potito 3-0, Riolese-Only Sport 3-0, San Rocco-C. Erika 1-0, Vis Faventia-B. Tuliero 3-0, Vita- Palazzuolo 2-1. Classifica: Palazzuolo, Vis Faventia 13; Bagnara 11; Vita, Riolese, S. Potito, Only Sport 10; B. Tuliero 9; Bagnacavallo 8; C. Guelfo 7; S. Rocco, C. Erika 6; Conselice, R. Voltanese 3. Girone N: Dep. Roncadello-F. Zarattini 0-4, P. Fuori-Real 1-3, St. Rossa-Gs Romagna 4-1, S. Zaccaria-Godo 0-1, S. Pancrazio-Low Street 0-0, Valmontone-Fiumanese 1-2, Vecchiazzano-Marina 2-0. Classifica: Vecchiazzano 16; S. Pancrazio 14; Marina 13; Fiumanese 11; St. Rossa, F. Zarattini, Dep. Roncadello 10; Gs Romagna 8; Valmontone, P. Fuori, Low Street 6; Real 4; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.