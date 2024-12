Seconda e terza categoria. Cinigiano, turno insidioso. Alberese, fuga a portata di mano

Quindicesimo turno in Seconda categoria con alcune sfide davvero difficili da decifrare.Il Sorano e il Cinigiano, primi appaiati a quota 37 punti, avranno impegni totalmente differenti. Il Sorano di mister Daniele Viviani (nella foto) attende il Paganico con tutti i favori del pronostico sfruttando il fattore campo, mentre i cinigianesi rischiano sul campo del Roccastrada, mina vagante del torneo capace di vincere con tutti e perdere con tutti. Dietro il Campagnatico tallona le due battistrada ospitando la Virtus Amiata; in ottica playoff delicato scontro tra Riotorto e Montieri, quinta contro quarta, per un match aperto ad ogni risultato. In chiave salvezza si prospetta molto delicato lo scontro a Marsiliana, dove arriva la Maglianese, mentre il San Quirico dovrà fare punti in casa contro il Santa Fiora.Il programma: Campagnatico-Virtus Amiata, Castell’Azzara-Marina, Manciano-Castiglionese, Marsiliana-Maglianese, Riotorto-Montieri, Roccastrada-Cinigiano, San Quirico 1969-Intercomunale Santa Fiora, Sorano-Paganico.

Tredicesimo e ultimo turno del 2024 per la Terza categoria con l’Alberese che prova la fuga. La capolista sarà a Sticciano, dove non dovrebbe avere grandi problemi. Dietro l’Aurora Pitigliano sarà sul campo di Montiano per una sfida tutt’altro che semplice; idem per l’Alta Maremma che sarà a Capalbio per un’altra sfida interessante in chiave playoff. Tutti incroci che potrebbero giocare quindi a favore all’Alberese.Il programma: Atletico Grosseto-Ribolla, Batignano-Semproniano, Capalbio-Alta Maremma, Montiano-Aurora Pitigliano, Orbetello Scalo-Civitella, Scansano-Rispescia, Sticciano-Alberese.