Seconda e Terza Categoria: sfide decisive nel weekend per Fiumanese e derby San Colombano-Frampula

In campo nel weekend Seconda e Terza Categoria. Nel girone N di Seconda la Fiumanese cerca di consolidare in trasferta il primato. Nel gruppo O è in programma il derby tra San Colombano e Frampula. In Terza big match tra Bagnolo e Bertinoro e per il Carpinello con la capolista Aurora.

Seconda Categoria. Girone N, domani, 14.30 (12ª giornata): Fornace Zarattini (14)-Fiumanese (25). 2000 Cervia (23)-Deportivo Roncadello (11), Real Cava (6)-Casalborsetti (24), Valmontone Castrocaro (4)-Mezzano (24). Girone O: San Colombano Italtex (9)-Atletic Frampula (17), Collinello (26)-San Carlo (9).

Terza Categoria Forlì-Cesena, oggi 14.30 (13ª giornata): Bagnolo (15)-Bertinoro (18), Vigne (11)-Union Sammartinese (10), Torresavio (20)-Civitella B (7), Predappio (7)-Vallesavio (10), Carpinello (17)-Aurora (22), Sarsinate (19)-Junior Rumagna (4).

Giocata mercoledì: Medla (22)-ArtusiAnna (16): 3-1.