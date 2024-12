Serie D: la squadra di Cassani oggi sul campo dell’ultima in classifica. Lentigione, occhio alla trappola. La Sammaurese ci crede ancora

La 17ª giornata d’andata del campionato di Serie D vede il Lentigione in trasferta sul campo della Sammaurese, con fischio d’inizio alle 14,30 da parte della signora Anna Frazza di Schio, settima gara in D quest’anno, 13 in complesso. Sulla carta sarebbe la partita più facile che si possa immaginare, visto che la Sammaurese è ultima in classifica con 9 punti a -3 dalla zona play-out. I romagnoli, allenati da Stefano Protti (cugino del più noto Igor) non hanno però né il peggior attacco, né la peggior difesa del girone anche se ovviamente segnano complessivamente poco e subiscono abbastanza. Il loro cannoniere è Davide Gaetani con 5 reti, che comunque gioca da ala destra o seconda punta. Il Lentigione in classifica è scivolato al quarto posto con 32 punti e dunque sempre in zona play-off e a 4 punti dalla vetta: il suo bomber è ancora Alessandrini a quota tre, lui che comunque è un centrocampista. La squadra di Stefano Cassani ha ancora la miglior difesa del torneo ed anche la miglior difesa in trasferta, visto le sole quattro reti subite lontano dal Levantini. E a proposito del Levantini, in chiave prevenzione, la società rivierasca comunica che nell’impianto sono presenti due fibrillatori e che ben dodici tesserati hanno completato il corso di abilitazione all’uso di uno strumento che può salvare una vita. Ma torniamo alla gara odierna per dire che il Lentigione vuole ovviamente tornare al successo dopo la sconfitta interna con il Ravenna che per fortuna non ha lasciato i temuti strascichi a livello disciplinare. L’arbitro non ha scritto nulla nel suo referto e la moviola non ha del tutto sciolto i dubbi sui tre episodi decisivi. Oggi, però, Nanni e compagni devono resettare per chiudere l’anno 2024 con un successo che potrebbe cambiare ancora la classifica, viste le partite tra Imolese (punti 29) e Forlì (36) e quella tra Pistoiese (28) e Tau Altopascio (36). Poi se ne riparlerà il 5 gennaio, ancora in trasferta, per la prima di ritorno con il Tuttocuoio.

Per la gara odierna, in programma allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli, mister Cassani ha convocato i portieri Gasperini, Denti e Pagani; i difensori Bonetti, Capiluppi, Cavacchioli, Cortesi, Lombardi e Martini; i centrocampisti Alessandrini, Battistello, Manco, Mordini, Nappo, Pari e Sabba; gli attaccanti Babbi, Grieco, Nanni e Pastore.

Claudio Lavaggi