Seconda e terza. Derby in trasferta per il Vecchiazzano Programma delle squadre forlivesi in Seconda e Terza Categoria: derby in trasferta per la capolista Vecchiazzano, match interni per San Colombano Italtex e Collinello. In Terza Categoria, sfide tra Piavola e Real Meldola, Bagnolo e ArtusiAnna, Predappio e Panighina, Torresavio e Sporting Valbidente, Union Sammartinese e Bertinoro, San Carlo e Vallesavio. Inoltre, Carpinello Forlì 1919 affronta la Compagnia dell'Albero nel Girone A Ravenna.