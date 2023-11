Seconda e terza. Frampula-Bagnolo, è scontro in vetta L'8ª giornata delle squadre forlivesi di Seconda e Terza Categoria vedrà Vecchiazzano, capolista del gruppo N di Seconda Categoria, affrontare Godo. In Terza Categoria, big match tra Atletic Frampula e Bagnolo, capoliste. Turno di riposo per Carpinello Forlì 1919 nel girone A di Ravenna.