Seconda e Terza. Oggi in campo per la Coppa e il campionato

Coppa Toscana e campionato oggi per Seconda e Terza categoria. In Seconda categoria infatti si affrontano Orbetello e Scarlino. Turno molto incerto tra le ultime due formazioni maremmane ancora in corsa per la Coppa Toscana. Turno di campionato in Terza categoria. Oggi infatti verrà recuperata la settimana giornata di campionato, inizialmente prevista per novembre e poi rinviata a causa del maltempo. Sette sfide divise in quattro orari differenti. Tale giornata inizialmente si sarebbe dovuta recuperare il 24 dicembre ma tutte le formazioni si sono accordate per questa nuova data. Il programma: alle 14.30 Sticciano-Orbetello Scalo, Batignano-Aurora Pitigliano, Braccagni-Alta Maremma; alle 20 Polisportiva Scansano-Virtus Amiata, Paganico-San Quirico di Sorano; alle 20.30 Semproniano-Capalbio; alle 21.15 Atletico Grosseto-Civitella.