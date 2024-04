Seconda e Terza. Tutti i verdetti . Promozioni e playoff

Seconda E. Corlo promosso, semifinali playoff (28/4, finale 5/5) Fox Junior-Boiardo e Real Maranello-Cerredolese, playout (28/4 e 5/5) Fonda P.-Audax C., La Veloce Fiumalbo retrocesso. Seconda F. Campogalliano promosso, semifinale playoff (28/4) Mandrio-Carpine, in finale playoff (5/5) Medolla, playout (28/4 e 5/5) Cabassi-Modenese, 4Ville retrocesso. Seconda G. Valsa promosso, semifinale playoff (28/4) Sp. Vado-Crespo, in finale playoff (5/5) Ponte Ronca, playout (28/4 e 5/5) Bononia-Bazzanese, Marzabotto retrocesso. Seconda H. Funo promosso, semifinali playoff (28/4, finale 5/5) Rivara-Airone, Finale-Sanmartinese, playout (28/4 e 5/5) Alberonese-Bevilacqua, Gaggio retrocesso. Terza A. Maranese promossa, playoff già in semifinale (5/5, finale il 12/5) Madonna di Sotto, nei quarti (28/4) Real Dragone-Magreta, Academy TdC-A. Solignano e Levizzano-Eagles Ancora. Terza B. Sermide promossa, playoff semifinale (5/5, finale il 12/5) San Vito, nei quarti (28/4) Monari Nasi-Concordia, Cortilese-San Francesco e Novese-Possidiese.