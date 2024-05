Seconda Fivizzanese, è l’ora della verità. Vietati passi falsi contro il Sagginale

Ventuno giorni dopo si torna sulla scena e per la Fivizzanese in monologo non cambia: "Vogliamo la Prima Categoria". Quel 5 maggio passato l’avversario si chiamava Pontasserchio battuto con un secco 2-0, ma nella contemporaneità si era chiusa la porta principale della Seconda Categoria ma non quella secondaria, che poi è secondaria solo perché devi affrontare l’ultima curva a gomito che nel caso specifico si chiama Sagginale, squadra che ha vinto gli spareggi del Girone I.

Una bellissima, in programma questo pomeriggio alle 16 al “Libero Masini“ di Santa Croce sull’Arno, decisiva per stilare la graduatoria finale dei ripescaggi. La “bella“ per i ragazzi di Davide Duchi rappresenta un tappone dolomitico con i classifi sette Gpm da scalare, in quanto già in precedenza avevano consumato un notevole quantitativo di energie fisiche e psicologiche. Contro il Sagginale saranno decisive saranno le risorse atletiche e i medicei, visti all’opera nella fase finale del campionato, hanno dimostrato d’essere in possesso di un buon stato di forma mentale.

Il tecnico della squadra albiceleste ha portato la Fivizzanese a questa sfida non per grazia ricevuta. Non ci fossero stati tanti incidenti di percorso, probabilmente Massimo Mencatelli e compagni avrebbero potuto chiudere la stagione regolare quanto meno a braccetto del Montignoso. Particolarmente fiducioso appariva alla vigilia del gran match il direttore sportivo dei lunigianesi Filippo Tornaboni: "Contro il Sagginale ci giocheremo un’intera stagione – dice il ds della Fivizzanese – . Siamo consapevoli che affronteremo una squadra giovane con tanta qualità ma sono certo che i nostri ragazzi si faranno trovare pronti, in queste settimane di forzato riposo hanno lavorato sodo con l’obiettivo comune di giocare una grande partita, vincere sarebbe per noi l’epilogo di una grande stagione. Non sarà della gara Simone Domenichelli per me uno dei più forti giovani nel panorama lunigianese e non solo, per il resto la rosa è al completo, tutti insieme cercheremo di ripagare i tanti tifosi che saranno al seguito della loro squadra a santa croce sull’Arno".

Probabile formazione: Cibei, Gerali, Salku Andrea, Mezzani, Bocchia, Berti, Clementi, Mencatelli, Salku Bruno, Alvisi, Lopez. A disposizione: Mariani, Cardellini, Costa, Bianchi, Lombardo, Nardini, Zarelli.