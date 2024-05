Seconda La Fivizzanese sogna la promozione. Tornaboni: "Servirà una grande condizione"

Un pietrone grosso come una casa sul passato. "Abbiamo avuto le occasioni per raggiungere subito la Prima Categoria, lo so che domenica non sarebbe potuto essere un giorno di festa, ma è inutile piangere, nessuno potrebbe restituirci i punti che abbiamo lasciato per strada. Sì, ci ha detto male il mese di novembre e inizio dicembre, in quei giorni non abbiamo saputo gestire le prime difficoltà e siamo entrati in crisi, poi, una volta tornati sulla via giusta, era troppo tardi".

Una smorfia sul volto del diesse Filippo Tornaboni, un attimo di smarrimento, ma solo un attimo. "Siamo nella finale dei playoff senza dover passare dal minitorneo degli spareggi, diciamo che in fondo il programma è stato rispettato, non dimentichiamoci che dopo le sconfitte in casa della Carrarese, Ospedalieri e Villafranchese c’era anche chi temeva di finire fuori dall’area spareggi promozione. Certo, la classifica alla fine è sempre veritiera, il Montignoso ha dimostrato di avere qualcosa in più. Che voto merita la Fivizzanese del campionato? Otto e mezzo".

Guarda avanti, sospira il Filippo “cannibale“. "Ormai quello che è stato è stato, lasciamo stare le battute d’arresto, comincia un’altra vita e l’importante è affrontarla con la mentalità giusta, con lo spirito giusto. Cosa serve per conquistare una gioia? Serve una Fivizzanese in grande condizione fisica, di testa e ne sono convinto sotto questi aspetti ci siamo. Ci mancherebbe che non ci fossimo con la testa e con le gambe che continuano a girare bene, adesso spetta a noi mantenerle vive in queste settimane di forzato riposo. Tranquilli, ora per noi inizia un altro torneo, ripartiremo con rinnovato entusiasmo e determinazione, guardatemi, non vi sembro un uomo sereno?".

Abbozza un sorriso il diesse di Romagnano, poi tira fuori la frase che assomiglia tanto ad una promessa. "Noi tutti in società siamo certi che la Fivizzanese in questa seconda parte troverà le giuste argomentazioni per farsi rispettare, che lavorerà durante questa sosta lavorerà per farsi trovare in ottime condizioni per conquistare la promozione. L’essere arrivati secondi e ad un solo punto dal Montignoso al quale vanno i più sinceri complimenti per la splendida cavalcata, finirà per trasmettere ai ragazzi una spinta in più per ribellarci. La Fivizzanese società, i suoi tifosi, l’area tecnica, la squadra meritano di giocare in Prima categoria".