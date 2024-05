Seconda La volata finale. Montignoso, ultimo sforzo

Il pronostico e soprattutto l’incompletezza della squadra lasciano ben poche speranze alla Filattierese (55 punti), di rientrare in area playoff, anche perché a soli 90’ minuti dalla conclusione della regular season è impegnata sulla “Selva“ contro la reginetta del campionato di Seconda Categoria Montignoso (68) che vuole, anzi deve vincere a tutti i costi per mantenere il punto di vantaggio sulla Fivizzanese (67) che aspetta la visita del demotivato Pontasserchio e assicurarsi il passaporto-promozione in Prima categoria. Nella partita dei saluti, che ha già un vincitore: il cassiere, nella fila dei castellani, non ci saranno Gavellotti, Matteucci Bertipagani, quest’ultimo davvero deludente il suo campionato conclusosi domenica scorsa in casa del Ponte alle Origini dove ha registrato l’ennesima squalifica.

"Abbiamo pochissimo da perdere e tutto da guadagnare – sostiene il ds dei castellani Pagani –. Mi auguro che potremo giocarci la partita diretta da un direttore di gara all’altezza della posta in palio. Inutile aggiungere che chi andrà in campo darà il massimo". Filattierese rabberciata ma non rassegnata dunque. "Ci mancherebbe – hanno detto in coro Della Zoppa-Magnani –. Sappiamo che il Montignoso è fortissimo, che ha una gran voglia di azzannarci, ma dovrà fare i conti con il nostro orgoglio e la nostra organizzazione di gioco.

Il pronostico ci lascia pochissime chances? Staremo a vedere". "Tutto dipenderà da noi – ha detto il diggi dei rossoblù Enrico Mori – se staremo bene e stiamo veramente bene, penso sarà dura anche per la Filattierese metterci fuori gioco". Un sospirone poi tira fuori un’altra verità. "Loro vorranno mantenere l’imbattibilità interna, noi quella esterna. Una partita dove un episodio negativo o positivo finirà per cambiarti la vita".

Carrarese Giovani, San Vitale rispettivamente contro Ponte alle Origini e Ricortola. Fuori porta del Monzone impegnato sul campo del Massarosa. Atletico Carrara ospite del retrocesso Ospedalieri.