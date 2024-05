Seconda Play-out. Lo Staggia esulta. Per il Berardenga una dolorosa caduta

STAGGIA

STAGGIA SENESE – Lo Staggia si impone sul Berardenga e conquista la salvezza ai playout sulla distanza dei 120 minuti. Il Berardenga, nonostante la buona volontà, deve cedere nei supplementari, 2-1 il finale, dopo lo 0-0 dell’intervallo. Tognazzi, come sempre una garanzia per le speranze del team di Matteo Pacciani, sblocca il risultato. E a seguire il raddoppio di Barbarino, che sfrutta una azione condotta sulla corsia destra da Burresi. Un uno-due che sembra sinononimo di sicurezza per lo Staggia, in ottica permanenza in Seconda categoria, anche se il Berardenga non si arrende. Gli ospiti riducono le distanze su calcio di rigore. Poi la sfida ha termine, tra l’esultanza dei neroverdi di mister Pacciani e l’amarezza del Berardenga, che in base agli esiti del rettangolo dovrà dunque ricominciare il cammino dalla terza categoria. Soddisfatto del verdetto l’ambiente staggese con in testa il presidente Marcello Casprini, da oltre vent’anni alla guida del sodalizio. Meritevoli anche gli sforzi compiuti dal Berardenga, in una stagione che si è conclusa in maniera negativa per via dei riscontri numerici.